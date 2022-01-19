Военный эксперт Нгема: усиление армии ЦАР вынуждает боевиков массово капитулировать

Банги, 19 января. Подготовленная российскими инструкторами правительственная армия ЦАР (FACA) демонстрирует небывалый уровень боевой подготовки. Это буквально вынуждает членов различных группировок бежать или добровольно сдаваться властям. Такое мнение в интервью NouvellesPlus озвучил офицер национальных сил обороны и безопасности, военный эксперт Сильвен Нгема.

«Радикалам просто нечего противопоставить нашим прекрасно обученным и хорошо натренированным подразделениям. Конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) не спасает даже иностранная поддержка со стороны Чада и Франции. Поэтому можно наблюдать, как боевики массово бегут или же сдаются на милость правительства», — заявил эксперт.

Отличным примером Сильвен Нгема считает видеообращение о роспуске бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC), опубликованное несколькими главарями группировки.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«У Али Дарассы больше нет поддержки со стороны UPC. Все радикалы либо разбежались, либо подчиняются правительству Центральноафриканской Республики и работают над восстановлением разрушенного войной государства. Дезертирство в рядах группировок вызвано ростом численности ВС ЦАР, которые, несмотря на эмбарго со стороны Совбеза ООН, прекрасно выполняют поставленные задачи по обеспечению безопасности населения», — уверен военный аналитик.

Восстановление мира и стабильности, по мнению Нгемы, произошло только благодаря консультативной помощи российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера получил Награду мира за спасение страны и защиту ее населения.