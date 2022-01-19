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Военный эксперт Нгема: усиление армии ЦАР вынуждает боевиков массово капитулировать

Весь мир
Военный эксперт Нгема: усиление армии ЦАР вынуждает боевиков массово капитулировать
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 19 января. Подготовленная российскими инструкторами правительственная армия ЦАР (FACA) демонстрирует небывалый уровень боевой подготовки. Это буквально вынуждает членов различных группировок бежать или добровольно сдаваться властям. Такое мнение в интервью NouvellesPlus озвучил офицер национальных сил обороны и безопасности, военный эксперт Сильвен Нгема.

«Радикалам просто нечего противопоставить нашим прекрасно обученным и хорошо натренированным подразделениям. Конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) не спасает даже иностранная поддержка со стороны Чада и Франции. Поэтому можно наблюдать, как боевики массово бегут или же сдаются на милость правительства», — заявил эксперт.

Отличным примером Сильвен Нгема считает видеообращение о роспуске бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC), опубликованное несколькими главарями группировки.

Военный эксперт Нгема: усиление армии ЦАР вынуждает боевиков массово капитулировать
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«У Али Дарассы больше нет поддержки со стороны UPC. Все радикалы либо разбежались, либо подчиняются правительству Центральноафриканской Республики и работают над восстановлением разрушенного войной государства.

Дезертирство в рядах группировок вызвано ростом численности ВС ЦАР, которые, несмотря на эмбарго со стороны Совбеза ООН, прекрасно выполняют поставленные задачи по обеспечению безопасности населения», — уверен военный аналитик.

Восстановление мира и стабильности, по мнению Нгемы, произошло только благодаря консультативной помощи российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера получил Награду мира за спасение страны и защиту ее населения.

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