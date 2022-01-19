Международное энергетическое агентство изменило прогноз по спросу на нефть в 2022 году

Москва, 19 января. Мировой спрос на нефть в 2021-2022 годах будет на 200 тысяч баррелей в сутки выше, чем ожидалось ранее, говорится в докладе аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

По их мнению, распространение штамма коронавируса «Омикрон» не повлияет на рынок черного золота. Так, в четвертом квартале 2021 года, когда число заболеваний COVID-19 росло во всем мире, спрос увеличился на 1,1 млн баррелей в сутки, обратило внимание МЭА.

Организация ожидает, что в 2021 году рост спроса составит 5,5 млн баррелей в сутки. В 2022 году этот показатель снизится до 3,3 млн баррелей. При этом мировые поставки сырья в текущем году могут увеличиться на 6,2 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ откажется от ограничения добычи, считают аналитики.

По данным агентства Argus, цены на нефть российской марки Urals впервые с осени 2014 года превысили 87 долларов за баррель. В то же время на рынке наблюдается активный рост котировок сортов Brent и WTI.