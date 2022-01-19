США теряют позиции в Марокко на фоне неспособности Байдена назначить посла

Рабат, 19 января. Президент США Джо Байден уже год не может назначить посла в Марокко. Об этом сообщает издание Africa Intelligence.

Американский сенат в конце декабря после нескольких месяцев тупика утвердил около 40 послов, назначенных Байденом. Среди них примерно 20 — в столицах африканских стран. Так, до конца января Элизабет Мур Обин займет свой пост в Алжире, Кристофер Ламора — в Камеруне, Юджин С. Янг — в Конго и Питер Вруман — в Мозамбике.

Должность в Марокко остается вакантной. Несмотря на то, что американский президент уже год находится в Белом доме, он до сих пор не назначил посланника вместо Дэвида Грина — временного поверенного в делах с января 2021 года.

Согласно источникам Africa Intelligence, Джо Байден хочет лично назначить посла в Марокко, однако не из числа представителей Госдепартамента. Место в Рабате является одним из самых престижных в американской дипломатической сети, и традиционно его занимал кандидат, выбранный лично президентом.

Федеральное агентство новостей /

В 2009 году Барак Обама отправил в королевство Дуайта Л. Буша, который являлся спонсором его предвыборной кампании. Дональд Трамп поступил аналогичным образом, назначив Дэвида Т. Фишера — главного участника его команды во время борьбы за пост лидера Соединенных Штатов в 2016 году.

Джо Байден имеет несколько кандидатов, но он осознает, что его выбору может воспротивиться сенатор-республиканец Тед Круз. Последний является членом Комитета по иностранным делам и способен забраковать претендентов на должность посла в Рабате.

Неспособность американского лидера назначить посланника также негативно сказывается на сотрудничестве с Марокко. Белый дом продолжает придерживаться решения Дональда Трампа по признанию суверенитета королевства над территорией Западной Сахары, однако некоторые обещания бывшего президента выполняться не будут. Вашингтон отказался от идеи открытия консульства в Дахле и инвестирования в проекты через Корпорацию международных финансов и развития США (DFC).

Соединенные Штаты также теряют влияние на Рабат в военной сфере. Ранее Королевские вооруженные силы закупали оборудование только у американского союзника (истребители F16, ударные вертолеты AH-64 Apache), однако теперь появились и другие поставщики.

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Марокко заключило контракт с Турцией на покупку беспилотников TB2, с Францией — самоходных артиллерийских установок Caesar, ракет MBDA и бронированных машин Arquus, а также с Китаем — систем противовоздушной обороны FD-2000B.

Конгресс США попытался пригрозить королевству, заблокировав продажу беспилотных летательных аппаратов MQ-9 SeaGuardian для наблюдения. Рабат, в свою очередь, предпринял ответные меры и в течение нескольких месяцев блокировал назначение специального посланника ООН по Западной Сахаре. Его кандидатуру активно поддерживали Соединенные Штаты.

Вашингтон впервые признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой в декабре 2020 года. В обмен королевство наладило дипломатические отношения с Израилем.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассмотрела ситуацию вокруг спорных территорий на западе Африки и определила возможные пути развития событий.