США: к краху готовы — падение фондовых рынков неизбежно

То, что происходит сегодня в мире, все больше соответствует понятию «идеальный шторм», когда социально-экономические и военно-политические проблемы дополняют и усиливают друг друга. Почти два года ковидных ограничений позволили подморозить и даже еще сильнее надуть пузыри на мировых биржах. Капитализация фондового рынка США с апреля 2019 года выросла в полтора раза и превысила отметку в 50 трлн долл., это вдвое больше американского ВВП, а отношение капитализация/прибыль (Р/Е) по американской экономике в среднем приближается к 35. Судя по всему, проскочить на коронавирусной волне к полностью «цифровой экономике», в рамках которой можно манипулировать денежной массой и товарными потоками, Соединенным Штатам сейчас уже не удастся. И Федрезерв, который пообещал ограничить эмиссию доллара и одновременно поднять учетную ставку, практически подписал этой стратегии смертный приговор.

То, что американский «Акела промахнулся», подтверждает и ситуация с российскими предложениями по гарантиям безопасности. Официальный Вашингтон не стал брать на себя всю полноту ответственности за вполне очевидное и безальтернативное для него решение — в гарантиях отказать, устроив целое представление с НАТО и ОБСЕ. В результате Россия лишь легитимизировала свой военно-технический ответ, который будет касаться не только и даже не столько ракет в Латинской Америке или укрепления сотрудничества с КНР в оборонной сфере, но и таких, например, моментов, как повышение военного потенциала Исламской Республики Иран и ее прокси на Ближнем Востоке (визит в Россию президента ИРИ Ибрахима Раиси — весьма мощный сигнал об этом). Вряд ли подобная перспектива приведет к росту авторитета администрации Байдена в Израиле, Саудовской Аравии и «нефтяных монархиях» Персидского залива, бывших верными союзниками Америки. Что и как могут противопоставить этому в Белом доме? Похоже, что ничего, кроме громких слов или провокаций у российских границ.

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Но ни то ни другое не изменит к лучшему ситуацию в самих США, где наблюдается сжатие реального сектора экономики, проблема с рефинансированием федерального долга (трежерис торгуются все дешевле), рост потребительских цен (денежная масса прорвалась на внутренний рынок) и… товарный дефицит. Пустые полки американских супермаркетов стали не просто обыденным, но массовым явлением. Точно так же, как лутинг: мародерство в городах, портах и на дорогах. Создав и поддержав BLM-движение для свержения президента Трампа, представители «глубинного государства», включая Демократическую партию, оказались не в состоянии загнать этого джинна обратно в бутылку. Разумеется, в данном отношении ситуация может серьезно различаться от штата к штату, и в «красных» республиканских штатах она менее критична, чем в «синих» демократических, но в целом степень паразитизма американской экономики существенно усилилась, что подтверждает и увеличение внешнеторгового дефицита США в 2021 году до 880 млрд долл. по сравнению с 678,7 млрд долл. годом ранее, т. е. ухудшился на 29% (за 2020 год — на 17,7%). Налицо — система с положительной обратно связью, то есть «идущая вразнос».

Станет ли начавшееся 18 января снижение основных американских фондовых индексов (Dow Jones-30, SP-500 и NASDAQ) тем самым «черным вторником», от которого будет отсчитываться новая финансово-экономическая реальность, перерастет ли оно, распространившись на другие страны мира, в глобальный кризис, сейчас никто с точностью не скажет, хотя апокалиптические прогнозы на этот счет множатся чуть ли не в геометрической прогрессии. Но с тем, что США к краху полностью готовы, практически никто не спорит. И тем более странными выглядят их попытки по-прежнему диктовать свою волю всему миру, как будто они твердо стоят на ногах, а не медленно погружаются в историческую трясину. Но шансы на то, что Америка способна учесть все риски, связанные с объективной утратой ею глобального лидерства, с каждым днем становятся все призрачнее. Видимо, в этом отношении не стоит ожидать каких-то значимых прорывов и от назначенной на 21 января встречи Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном. Посмотрим, с какими цифрами экономических показателей своей страны приедет в Женеву через два дня госсекретарь США.