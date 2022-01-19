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Пресс-служба ЦСКА удалила видео с презентацией турецкого игрока Языджи и «Наташами»

Спорт
Пресс-служба ЦСКА удалила видео с презентацией турецкого игрока Языджи и «Наташами»
twitter.com  /  Prt Scr / @pfc_cska

Москва, 19 января. Сотрудники пресс-службы столичного футбольного клуба ЦСКА удалили скандальную видеозапись с презентацией новичка красно-синих Юсуфа Языджи.

Презентационная видеозапись ЦСКА, в котором была опубликована вымышленная переписка переговоров с турецким новичком Юсуфом Языджи, удалили из официальных социальных сетей «армейского» клуба.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — гласило одно из сообщений в ролике.

Более того, скандальным роликом заинтересовались в Российском футбольном союзе (РФС). Так, глава комитета по этике Семен Андреев заявил журналистам телеканала «Матч ТВ», что представители организации могут рассмотреть публикацию, если к ним поступит соответствующее обращение.

Юсуф Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды. Полузащитник «Лилля» и сборной Турции будет выступать за «армейский» клуб до конца нынешнего сезона.

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цска скандал презентация рпл языджи
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