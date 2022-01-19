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Результаты опроса: более 90% жителей Мали поддержали продление переходного периода

  /   Обновлено: 19 января 2022 18:06
Весь мир
Результаты опроса: более 90% жителей Мали поддержали продление переходного периода
Global Look Press  /  © Habib Kouyate / XinHua

Бамако, 19 января. Более 90% жителей Мали поддержали продление переходного периода на пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного статистиком и экономистом Сидики Гиндо.

Как сообщили сотрудники издания Mali Actu, анкетирование проводилось с 14 по 16 января 2022 года в главном городе республики. Выборка составляла 1345 человек. Срез общественного мнения свидетельствует о том, что абсолютное большинство граждан африканской республики поддерживает курс главы страны Ассими Гоита.

«Несмотря на неоднородность политических сил и партийной организации, для властей результаты в целом благоприятны. Так, 94,35% населения Бамако выступают за перенос выборов, в то время как 5,43% выступили за скорейшее голосование. 0,22% затруднились с ответом.

Среди тех, кто имеет высшее образование, также мало отличий: более 90% малийцев поддержали предложение об отсрочке. Далее: 81,71% из 1345 респондентов считают подходящим провести избирательный процесс минимум через два года, для 63,72% переходный период является необходимой мерой минимум на три года. 49,29% выступили за четыре», — приводит результаты Сидики Гиндо.

В то же время более 96% опрошенных удовлетворены действиями правительства и положительно оценивают решения, предпринимаемые для улучшения обстановки в регионе.

Результаты опроса: более 90% жителей Мали поддержали продление переходного периода
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«При этом санкции ЭКОВАС в отношении Мали 92,42% населения считают несправедливыми, а 86,62% населения довольны реакцией властей на ответные ограничительные меры. Кроме того, согласно тому же опросу, 94,28% малийцев хотят, чтобы нынешняя команда управленцев осталась.

Далее: 96,28% или 9 из десяти человек сообщают, что не удовлетворены поддержкой со стороны Франции (82,30% совсем не удовлетворены, а 13,98% не удовлетворены). 93,83% безоговорочно доверяют России. 97,55% жителей столицы положительно высказываются о президенте Ассими Гоита. Премьер-министр Шогель Кокалла Маига имеет поддержку в 91,30%», — заключил экономист.

Ранее глава правительства заявлял, что власти Мали намерены подать жалобу на Экономическое сообщество стран Западной Африки и оспорить введенные ограничения.

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африка опрос власти жители мали переходный период
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