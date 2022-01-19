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Сторонники Порошенко двинулись к офису Зеленского, скандируя кричалки об импичменте

Политика
Сторонники Порошенко двинулись к офису Зеленского, скандируя кричалки об импичменте
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 19 января. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко вышли на улицы Киева и направились к офису действующего главы государства Владимира Зеленского на Банковой улице. Толпа скандирует кричалки об импичменте и требует выйти экс-комедианта выйти к народу.

Украинцы кричат «Слуга, выходи, народ пришел!» и повторяют слово «импичмент». Группа людей насчитывает несколько тысяч человек, и не всем получается уместиться у входа в администрацию главы государства. Многие из них поддерживают Порошенко, который проходит подозреваемым по делу о совершении государственной измены.

Ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Суд обязал его сдать заграничный паспорт, а также являться к следователю по первому требованию.

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украина порошенко зеленский импичмент протесты
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