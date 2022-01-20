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Политолог Ищенко назвал истинную причину отставки министра обороны Казахстана

Политика
Политолог Ищенко назвал истинную причину отставки министра обороны Казахстана
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с ФАН предположил, что могло стать основной причиной отставки министра обороны Казахстана Мурата Бектанова. По мнению эксперта, кадровые корректировки произошли в первую очередь из-за мятежей и беспорядков, которые охватили республику в начале января 2022 года.

«Его уволили в соответствии с законодательством. Значит, решение было правомерным. Во-вторых, я могу предположить, что армия тормозила с подавлением беспорядков. Он саботировал выполнение указов президента. Для того, чтобы армия начала работать, понадобились силы ОДКБ. У меня нет основания не верить мотивировке Токаева», — отметил эксперт.

Политолог Ищенко назвал истинную причину отставки министра обороны Казахстана
Global Look Press / t.me/shot_shot

Политолог не ждет от нового кандидата на должность Руслана Жаксылыкова решительных и неординарных действий, так как назначение идет «в рамках одной и той же клановой системы». Также Ищенко уверен, что появление Жаксылыкова не отразиться на интересах России.

«То, что там идет перераспределение должностей, это происходит в рамках одной клановой системы. Никто не уйдет обиженный. Должность получит представитель другого клана. Каждый род, каждое племя должно получить свою должность, иначе система разбалансируется. Не думаю, что с точки зрения геополитического позиционирования Казахстана этот вопрос интересен для России. Это их внутренняя проблема», ― заключил политолог.

Напомним, министр обороны Казахстана Мурат Бектанов был отправлен в отставку по приказу президента республики. По мнению главы страны, он продемонстрировал отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил за отвагу и самоотверженность при исполнении долга 16 погибших казахстанских правоохранителей и военных.

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко назвал истинную причину отставки министра обороны Казахстана
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