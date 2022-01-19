Уагадугу, 19 января. Жители Буркина-Фасо запустили «Инициативу поддержки малийского народа» (ISPM) и выступили с резкой критикой санкций, введенных Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении республики.

«Ограничительные меры направлены на то, чтобы заставить власти переходного периода провести выборы в условиях террористической угрозы. Это может иметь очень серьезные последствия и привести к мощнейшему гуманитарному кризису. "Инициатива в поддержку малийского народа" — это аполитичное и некоммерческое объединение журналистов, ученых и деятелей культуры, которое открыто поддерживает народ Мали в их противостоянии коллективному Западу», — сообщила бывший генсек Генеральной конференции труда Буркина-Фасо, пресс-секретарь организации Бассольма Базье.

По ее мнению, все народы Черного континента должны сплотиться и оказать помощь Бамако, как это сделал коллектив Организаций гражданского общества Сахеля (COSC).

Ранее десятки тысяч жителей Мали вышли на антифранцузские демонстрации по всему государству. Поводом послужили ограничительные меры, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки с подачи бывшей метрополии, пытающейся вернуть утраченное влияние на континенте.

Global Look Press / Britta Pedersen

Таким образом Елисейский дворец и ЭКОВАС отреагировали на решение правительства в Бамако о продлении переходного периода на пять лет в связи с активизацией террористов на севере государства. Однако истинная причина заключается в появлении сообщений о прибытии в республику группы из четырех российских инструкторов, которых западная пресса связывает с «ЧВК Вагнера».

Европейские политики опасаются, что русские окажутся более продуктивными, нежели французский контингент операции «Бархан», который продемонстрировал полное отсутствие результативности в борьбе с радикальными исламистами.