Россияне готовы строить успешную карьеру в Казани

Казань, 19 января. Эксперты рекрутингового сервиса «Работа.ру» опубликовали результат опроса о городах России, подходящих для карьерного роста.

Оказалось, что россияне очень высоко оценивают потенциал Казани в качестве города, где можно построить успешную карьеру. Она уступила только Москве (76% голосов), Санкт-Петербургу (52%) и Екатеринбургу (32%), сообщает KazanFirst. За кандидатуру столицы Татарстана отдали свои голоса 24% респондентов.

Ранее ФАН сообщал о прогнозах генерального директора Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера по поводу ситуации в мире с безработицей. Недавно Райдер выступил с докладом «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции — 2022».