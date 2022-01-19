Публицист Мармазов: «Психоз» на Украине как феномен «Вороньей слободки»

Публицист Руслан Мармазов в новой колонке для ФАН размышляет о развернутой на Западе и в Киеве кампании по поводу якобы планируемого Россией «нападения» на Украину. Напоминаем, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Психоз» на Украине как феномен «Вороньей слободки». Колонка Руслана Мармазова

«Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в 12 часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов».

Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок».

Не могу отделаться от параллелей, самих собой возникающих между Украиной из нашего настоящего и «Вороней слободкой» из классического ильфо-петровского романа. Если кто забыл, там имелась неказистая жилплощадь, населенная странными персонажами, по всем параметрам обреченная на пожар.

В смысле обитатели квартиры так громко опасались возгорания, так истово переживали и так уверенно видели причину будущего несчастья в соседях, что не полыхнуть «Воронья слободка» просто-таки не могла.

Психоз на Украине, подогретый местными и западными СМИ, крепчает. «Вторжение» России обрисовывается уверенно и реалистично. Сомнений в нем, считайте, уже и нет почти. Тем более Запад для пущей убедительности местами «материализует чувственные идеи», подвозя в Киев то британские противотанковые комплексы, то, скажем, пару сотен канадских спецназовцев.

Американцы, опять же, сообщили, что нового они, правда, пока ничего не подвозят, но зато оставят находящихся, как выясняется, на Украине нацгвардейцев из Флориды. Пусть те инструкторами побудут. И вообще — присмотрят за ситуацией.

Что касается планов России, то в создании «эффекта Вороней слободки» они не так и важны. В конце концов, прежде чем забиться сейчас уже в истерике о возможном вторжении русских, Украина, если ей верить, восьмой год полноценно бьется с Россией… Которая, правда, на эту войну не явилась. Но говорю же — это и не важно. Главное — создать соответствующий антураж, настроения, декорации планетарного масштаба.

president.gov.ua / Официальное интернет-представительство Президента Украины

Журналисты CNN, например, с картами в руках рассказывают оцепеневшим от ужаса американцам (и их сателлитам), как именно будут входить российские войска на Украину. Через Донбасс, потом дальше на юго-запад, вплоть до Одессы, а там и из Белоруссии двинут через Пинские болота, которые зимой замерзают. Стало быть, когда это должно случиться? Зимой, разумеется. Тем паче как раз подоспели российско-белорусские учения.

Между прочим, сами того, скорее всего, не подозревая, журналисты CNN сегодня сказали новое слово в освещении конфликта в Донбассе. Вы же помните традиционную и отшлифованную за восемь лет до блеска версию, что там находятся «части армии России», с которыми сражаются героические ВСУ? А с кем же еще? Не с шахтерами же и металлургами ДНР и ЛНР… Их бы украинская армия давно разбила.

Так вот, теперь оказалось, что есть «35 тысяч ополченцев». А на территории, которую те контролируют, еще «три тысячи российских военных». Но позвольте, это существенно меняет предыдущую концепцию, не находите? Зато великолепно вписывается в новый сценарий:

«Россия готовится напасть, а ополченцы ей помогут».

Показательный момент. Специалисты CNN не сами это сформулировали, а сослались на «данные» украинской разведки. Что совсем уж интересно. Собственно, спрос с них невелик. Что сценаристы в клювики вложили, то те и прокаркали… Пардон, озвучили, разумеется. Не дает покоя «Воронья слободка» и фатализм ее судьбы.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Но вот что любопытно. Украина, если верить тому, что там вещают, — на пороге большой войны с противником, превосходящим ее по силам в разы. А Зеленский, знаете, чем более всего обеспокоен? Даже не дурацким судебно-развлекательным шоу вокруг Петра Порошенко, «приговором» которому обещал на этапе выборов стать действующий президент. Провести на Украине Евробаскет — 2025: вот приоритетное направление деятельности Зеленского, по словам руководителя его офиса.

Здорово, да? Похоже, он не очень-то верит в скорую «испепеляющую» войну с Россией. Или крепко надеется на могучую помощь Запада. Оттуда, правда, неоднократно и недвусмысленно дали понять, что воевать за Украину никто не собирается. Символический канадский спецназ поможет разве что эвакуировать посольство Канады, если придется.

Кстати, об эвакуации. Как вам стремительно мелькнувшие недавно информационные «молнии», мол, Россия вывозит своих дипломатов с Украины? Вообще-то, по-обывательски скажу, стоило бы это сделать еще в 2014 году, когда официальный Киев хамить начал напропалую. Но тогда не сделали.

И сейчас МИД РФ опроверг — дескать, дипучреждения работают в штатном режиме, никакой эвакуации. Больше того, украинский МИД тоже сообщил, что ни российские, ни еще какие-то другие дипломаты никуда не выезжают.

А что в итоге? В информационном пространстве:

«Эвакуация… Война… Война… Война…»

Вот и скажите, что не похоже на феномен «Вороньей слободки».

И настроения у публики, во всяком случае у киевской, которые проще мониторить, соответствующие. Мы как-то уже писали о модной в среде украинского офисного планктона теме, мол, куда перебираться на Правобережной Украине, если Россия «захватит» Левобережную. Представьте себе, она не рассосалась, а даже усугубилась.

Теперь «эксперты из курилок» солидно толкуют, что Россия и США обо всем давно договорились — делят Украину по Днепру, причем Киев окажется в «зоне интересов РФ». Каково? Подождите, это все еще западные СМИ расчертят в картах на своих страницах и экранах, украинские подхватят… Без нервного напряжения в «Воронье слободке» нельзя! Вся идея теряется.

«Нестандартные» настроения, надо заметить, даже через линию фронта просачиваются. Не вымышленную линию, а реальную, восемь лет существующую в Донбассе. Вот как сформулировал идею известный донецкий журналист Рашит Шехмаметьев:

«Головой понимаю – войны не будет, а задница в предчувствии беды (в глобальном смысле). Очень уж все похоже на события 2008 года. А тут еще и Олимпиада опять в Китае…»

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Вот только Китая нам в раскладах «Вороньей слободки» и не доставало! А с другой стороны, почему нет? Со времен Ильфа и Петрова мир стал иным — глобальным, гибридным, внезапным. Кто его знает, что и от чего полыхнуть может. Особенно, когда столько народу уверено, что загореться должно непременно…