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Политолог Бредихин: Россия избавит Японию от американской зависимости с помощью Курил

  /   Обновлено: 19 января 2022 17:33
Политика
Политолог Бредихин: Россия избавит Японию от американской зависимости с помощью Курил
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 января. Россия сделала сильный геополитический шаг, пригласив японских бизнесменов на Курильские острова, заявил кандидат исторических наук, политолог Антон Бредихин.

Руководитель Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков до этого сообщил, что двери для предпринимателей из Японии на Курилах будут открыты после введения особого налогового режима в регионе. По словам главы ведомства, российская сторона приветствует партнеров из других стран, включая Японию, передает «ПолитРоссия».

«Россия сделала очень сильный геополитический ход. Он направлен на то, чтобы Япония — сильное государство, одно из ведущих в мире — стало нашим союзником, причем независимым», — отметил политолог.

Политолог Бредихин: Россия избавит Японию от американской зависимости с помощью Курил
vk.com / Антон Бредихин

Эксперт подчеркнул, что Москва намерена избавить Токио от американской зависимости, которая продолжается многие десятилетия после окончания Второй мировой войны. Подобные шаги Россия предпринимает по отношению к Германии, пытаясь избавить Берлин от влияния Соединенных Штатов.

«Создание особых экономических зон, зон совместной деятельности на территории Курильских островов – это, в том числе, и меры по укреплению суверенности японского государства, наших будущих союзнических отношений», — заключил политолог.

Алексей Чекунков ранее сообщил, что министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже начало привлекать инвесторов на Курилы.

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