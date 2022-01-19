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Правительство Молдавии одобрило режим ЧП в республике из-за цен на газ

Политика
Правительство Молдавии одобрило режим ЧП в республике из-за цен на газ
wikipedia.org  /  Harold / CC BY-SA 4.0

Кишинев, 19 января. Правительство Молдавии попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Режим ЧП будет действовать 60 дней. Он связан с ситуацией в сфере энергетики.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству ввести режим ЧП на территории всей страны из-за ситуации в энергетике, поскольку "Молдовагаз" не успеет выплатить авансовый платеж за январь. Проект постановления правительства о введении режима ЧП одобрен», — сказала Гаврилица на заседании кабмина.

Недавно вице-премьер Андрей Спыну заявил, что в Молдавии начался новый этап энергетического кризиса, так как в январе цена за газ выросла до 646 долларов за тысячу кубометров. Российская компания «Газпром» сообщила, что прекратит поставки в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января.

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