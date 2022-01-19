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Star Парад. NANCY & SIDOROV: как дуэт музыкантов совмещает семью и работу?

Общество

Гостями нового выпуска программы Star Парад с Даной Борисовой стали NANCY & SIDOROV. Настя и Олег познакомились на шоу «Голос»1. Плодом любви с первого взгляда и стал возникший музыкальный дуэт.

Артисты уже пять лет находятся в отношениях, они сыграли свадьбу, а Настя родила Олегу дочку, которую они назвали Аэлита в честь первой музыкальной преподавательницы ее отца, Аэлиты Олеговны.

Музыканты рассказали, каково это: находиться в отношениях и одновременно быть творческим коллективом. Все самые горячие споры у них происходят как раз на почве профессиональной деятельности. Однако, по их собственному признанию, именно в результате этих жарких дискуссий и рождаются в итоге самые важные проекты.

Познакомились Настя и Олег на проекте «Голос», когда девушка попала в команду Димы Билана. В то время Сидоров работал аранжировщиком певца. Поначалу Анастасия обращалась к нему исключительно на вы, но постепенно их отношения перетекли в нечто большее.

Сейчас молодые люди активно развивают свои каналы в TikTok и на YouTube, выкладывая туда не только каверы, но и песни собственного написания, которые уже успели стать хитами.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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голос дана борисова знаменитости музыканты star парад nancy & sidorov
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