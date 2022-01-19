Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 18:30
18:29
Шоу-бизнес
Помощница по дому покойной Дэвис обвинила Шаляпина в отравлении жены
18:29
Политика
Блинкен не передаст Лаврову ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
18:28
Весь мир
Правительство требует оснастить автомобили в США системой удаленного отключения
18:28
Происшествия
Замминистра транспорта Токарева доставили в отдел МВД
18:26
Армия
Генерал-полковник Журавлев проинспектировал повседневный пункт управления штаба ЗВО
18:23
Происшествия
Главврач «Матросской тишины» обвиняется в превышении полномочий и получении взяток
18:22
Армия
Первые подразделения войск ВС РФ прибыли в Белоруссию на учения «Союзная решимость — 2022»
18:19
Экономика
ФАС усилит контроль за ценами на бензин в регионах
18:13
Экономика
Эксперты «Ренессанс Капитал» рассказали о мерах ЦБ при резком падении рубля
18:10
Происшествия
Самосвал с открытым кузовом снес опоры теплотрассы и повредил три машины в Кирове
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом «дипломатические усилия» по стабильности

Политика
Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом «дипломатические усилия» по стабильности
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 19 января. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили вопросы стабильности в Европе и политики «открытых дверей» Альянса.

Политик написал в своем блоге в Twitter, что в ходе разговора поднимался вопрос об участии Киева в июньском саммите НАТО. Также экс-артист «Квартала 95» подчеркнул, что никакие вопросы, связанные с Украиной, не будут решаться без участия Украины, а Альянс до сих пор не исключил сценарий членства республики в военном блоке.

«Поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!», — написал Владимир Зеленский.

Также 19 января состоялась встреча Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Американский дипломат выразил надежду на разрешение кризиса на подконтрольных Киеву территориях мирным путем.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом «дипломатические усилия» по стабильности
украина нато столтенберг зеленский переговоры
Комментировать