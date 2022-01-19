Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом «дипломатические усилия» по стабильности

Киев, 19 января. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили вопросы стабильности в Европе и политики «открытых дверей» Альянса.

Политик написал в своем блоге в Twitter, что в ходе разговора поднимался вопрос об участии Киева в июньском саммите НАТО. Также экс-артист «Квартала 95» подчеркнул, что никакие вопросы, связанные с Украиной, не будут решаться без участия Украины, а Альянс до сих пор не исключил сценарий членства республики в военном блоке.

«Поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!», — написал Владимир Зеленский.

Также 19 января состоялась встреча Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Американский дипломат выразил надежду на разрешение кризиса на подконтрольных Киеву территориях мирным путем.