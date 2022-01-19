Депутат Светлана Журова предложила сделать отдельный разряд на ОИ для трансгендеров

Москва, 19 января. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила решение для трансгендеров, которые хотят соревноваться на Олимпийских играх. Депутат Госдумы считает, что для них нужно сделать отдельный разряд.

После Олимпийских игр в Пекине трансгендеры не обязаны будут искусственно снижать уровень тестостерона для участия в женских соревнованиях. Журова сообщила Общественной Службе Новостей, что проще всего сделать для таких спортсменов отдельный разряд.

«Не надо им ничего понижать, портить свой организм или еще что-то. Отдельный разряд для них делать, и все. Не надо будет и ничего портить себе. С одной стороны, неприемлемо, что они будут на равных соревноваться с женщинами. Потому что все равно уровень тестостерона у них повыше», — заявила Журова.

По мнению депутата, если обычный мужчина назовет себя женщиной и будет соревноваться с женщинами, тогда можно не выходить на спортивные арены. Природу не обойти, поэтому единственный вариант — создание отдельного разряда для трансгендеров. Также в рамках соревнований можно сделать отдельные дисциплины.

В США пловчиха-трансгендер выиграла соревнование и другой спортсменки, которая также сменила пол.