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Журналист Путконен предупредил о риске провокаций в Донбассе силами западных наемников

  /   Обновлено: 19 января 2022 17:22
Пресс-центр
Журналист Путконен предупредил о риске провокаций в Донбассе силами западных наемников
Prt Scr youtube.com  /  Verkkomedia JanusPutkonen

Москва, 19 января. Иностранные военные активно действуют в зоне внутриукраинского конфликта в Донбассе на стороне ВСУ и могут готовить различные провокации. Об этом сообщил финский журналист Янус Путконен.

Главный редактор независимого финского информационного агентства UMV-Lehti Янус Путконен принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Чем для Донбасса может обернуться оснащение ВСУ вооружением НАТО». Представитель крупнейшего альтернативного СМИ Финляндии напомнил, что за годы конфликта в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины было замечено около пяти тысяч военных и инструкторов из государств НАТО.

«За последнюю неделю было несколько случаев, когда был замечен приезд военных и инструкторов (из западных стран. — Прим. ред.) к линии фронта. И в течение пяти лет, что длится украинский конфликт, все задачи ложатся на плечи этих наемников… И чем ближе они подбираются к линии фронта, тем больше мы опасаемся провокаций», — предупредил финский журналист.

Путконен подчеркнул, что ополченцы Донбасса готовы противостоять наступлению ВСУ, так как они прекрасно знакомы с окружающей местностью, защищают свой дом и отличаются высоким моральным духом.

Ранее стало известно, что минобороны Великобритании поставило ВСУ тысячи противотанковых управляемых ракет легкого класса. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

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всу донбасс путконен
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