Французский актер Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте

Париж, 19 января. Известный французский актер Гаспар Ульель, который пострадал в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе, скончался в больнице.

Звезда фильмов «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение» скончался в возрасте 37 лет, сообщает AFP. Инцидент произошел 19 января. К моменту, когда спасатели прибыли на место происшествия, артист был уже без сознания. Вскоре его доставили вертолетом в университетский больничный центр города Гренобль. Однако медикам не удалось спасти его жизнь.