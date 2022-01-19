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Французский актер Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте

  /   Обновлено: 19 января 2022 17:22
Общество
Французский актер Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте
Global Look Press  /  Dave Bedrosian

Париж, 19 января. Известный французский актер Гаспар Ульель, который пострадал в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе, скончался в больнице.

Звезда фильмов «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение» скончался в возрасте 37 лет, сообщает AFP. Инцидент произошел 19 января. К моменту, когда спасатели прибыли на место происшествия, артист был уже без сознания. Вскоре его доставили вертолетом в университетский больничный центр города Гренобль. Однако медикам не удалось спасти его жизнь.

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