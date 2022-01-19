В Волгоградской области ищут пропавшую школьницу

Волгоград, 19 января. В Камышинском районе Волгоградской области ищут пропавшую 15-летнюю школьницу.

Накануне в уличном туалете за местным клубом был обнаружен блокнот с дневниковыми записями пропавшей без вести школьницы Айлиты Ли. В нем рукой девочки написано, что она устала и хочет уйти на меловые горы. Сейчас школьницу ищут сотни людей, но пока безрезультатно, сообщает «Наш Бийск».

Ранее ФАН сообщал о поисках в Ставропольском крае 10-летней девочки, которая не вернулась домой после занятий в школе. Известно, что она вышла из школы и направилась к дому. Выясняются обстоятельства инцидента.