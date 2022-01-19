Банк России отметил рекордно низкие покупки валюты физлицами в конце 2021 года

Москва, 19 января. Жители России в ноябре-декабре продемонстрировали рекордно низкий уровень покупки зарубежной валюты. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Физлица приобрели за указанный период валюту на общую сумму в 189 миллионов долларов, сообщается на сайте финансового регулятора.

ЦБ отмечает, что такое поведение граждан могло быть обусловлено низким спросом на валюту из-за ограничений на поездки за границу. При этом Банк России подчеркивает, что в 2020 году в аналогичной ситуации физлица, напротив, купили рекордный объем иностранной валюты в конце года.

«В целом граждане играют контрциклическую роль на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля», — подчеркивает Центробанк РФ.

При негативном сценарии доллар может подорожать до 80 рублей. Однако такой обвал российской валюты является маловероятным, заявил аналитик Егор Жильников.