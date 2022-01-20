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Подготовка к санкциям или реальная нехватка газа: почему Прибалтика обвиняет РФ в энергокризисе
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Подготовка к санкциям или реальная нехватка газа: почему Прибалтика обвиняет РФ в энергокризисе
Экономика
Подготовка к санкциям или реальная нехватка газа: почему Прибалтика обвиняет РФ в энергокризисе
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Запад по-прежнему пытается обвинить Россию в резком подорожании газа. Так премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что высокие цены на газ в Европе установились вследствие сокращения поставок голубого топлива из России. Однако подобные заявления являются манипулятивными и служат лишь одной цели — для подготовки почвы для новых антироссийских санкций. Об этом в беседе с ФАН сказал аналитик, инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

По мнению аналитика, своими заявлениями Запад убивает двух зайцев: перекладывает свою вину на плечи России и тем самым готовит почву для новых антироссийских санкций.

«Это пример того, как Европа — в данном случае в лице одной из прибалтийских стран — свои просчеты перекладывает на других. Уже с начала осени сами европейцы говорили, что резкий рост спотовых контрактов на газ — следствие сокращения энергии от возобновляемых источников энергии, массового закрытия угольных станций и отказа ЕС от долгосрочных контрактов с «Газпромом», — сказал Сидоров.

Подготовка к санкциям или реальная нехватка газа: почему Прибалтика обвиняет РФ в энергокризисе
Федеральное агентство новостей /

Эксперт подчеркнул, существующие обязательства российская компания выполняет в полном объеме. Но спотовые цены на бирже растут. При этом никто не мешает европейцам заключить с «Газпромом» контракты на дополнительные поставки газа.

«Рост цен на спотовом рынке — в том числе результат спекуляций трейдеров. Никто не запрещает в условиях энергокризиса заключить договор с «Газпромом» или делать заказы по кратковременным поставкам сырья. Но Европа активно закупает СПГ из США. При этом обвиняет РФ в росте цен на газ. Это чисто манипулятивные заявления, которые делаются для того, чтобы выставить Россию виноватой в энергокризисе в ЕС. Это повод для введения санкций со стороны США и Европы, подготовка почвы для них, не более», — заключил аналитик.

Однако американский СПГ так и не смог вытеснить российское топливо с европейского рынка. Об этом сказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, статистика агентства Bloomberg абсолютно ошибочна, а вердикты корреспондентов о поставках в Евросоюз 250 млн кубических метров энергоносителя в сутки очень надуманы. При этом многие европейские страны приобретают СПГ вовсе не для личного пользования, а чтобы реэкспортировать топливо в Азию, где он гораздо дороже, чем в ЕС. 
 

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