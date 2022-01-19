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Финский журналист Путконен назвал поставки западного оружия Украине элементом пропаганды

  /   Обновлено: 19 января 2022 17:06
Пресс-центр
Финский журналист Путконен назвал поставки западного оружия Украине элементом пропаганды
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Санкт-Петербург, 19 января. Передача британского противотанкового вооружения Украине бесполезна и является, по большей части, элементом пропаганды. Такое мнение высказал финский журналист Янус Путконен.

В эфире Медиагруппы «Патриот», в ходе которого аналитики обсудили последствия поставок Украине вооружения со стороны Североатлантического альянса, он указал, что передача конкретно противотанковых ракет не принесет Киеву пользы в Донбассе.

Директор и главный редактор информационного агентства UMV-Lehti подчеркнул, что подобные поставки оружия являются, по большей части, пропагандой и моральным давлением на мирных жителей региона.

«Оружие поставляется через черные рынки, поэтому очень сложно представить, сможет ли оно как-то изменить баланс сил и обстановки на территории Донбасса. Однако сейчас этот конфликт становится все больше похожим на геополитическую войну», — отметил Путконен.

При этом журналист коротко объяснил, почему конкретно британское вооружение будет бесполезно для украинской армии. Он напомнил, что военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР не имеют танков, поэтому солдатам ВСУ не пригодятся противотанковые ракеты. То есть подобная помощь со стороны Лондона является символической.

Отметим, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс готов к любым действиям со стороны властей Украины, в том числе к химической атаке.

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