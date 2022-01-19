Путин заявил о значимой роли Ирана и России в борьбе Сирии с терроризмом

Москва, 19 января. Сирийские власти сумели побороть террористические угрозы во многом благодаря поддержке со стороны Ирана и России, заявил президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Встреча глав государств проходит в Москве, куда лидер Ирана прибыл 19 января.

«Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом», — заявил Путин.

В рамках переговоров стороны намерены обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы.