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Путин заявил о значимой роли Ирана и России в борьбе Сирии с терроризмом

  /   Обновлено: 19 января 2022 17:00
Политика
Путин заявил о значимой роли Ирана и России в борьбе Сирии с терроризмом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 января. Сирийские власти сумели побороть террористические угрозы во многом благодаря поддержке со стороны Ирана и России, заявил президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Встреча глав государств проходит в Москве, куда лидер Ирана прибыл 19 января.

«Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом», — заявил Путин.

В рамках переговоров стороны намерены обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы.

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Сирия путин иран
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