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Нефтепровод Киркук — Джейхан возобновил работу после случившегося пожара

Весь мир
Нефтепровод Киркук — Джейхан возобновил работу после случившегося пожара
Prt Scr youtube.com  /  NewsBar

Анкара, 19 января. Официальные лица Турции сообщили о возобновлении подачи нефти по трубопроводу Киркук — Джейхан, которая ранее была остановлена из-за взрыва неподалеку от объекта.

Изначально ряд источников предположил, что причиной могло стать нападение боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), неоднократно совершавших диверсии на юго-востоке страны и которую Анкара считает террористической организацией. Также в прошлом объект подвергался атакам радикальных исламистов из «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на участке, проходящем по иракской территории.

Однако сегодня власти турецкой провинции Кахраманмараш, где произошел инцидент, опровергли эти слухи. В муниципалитете пояснили, что взрыв последовал за падением на трубопровод опоры ЛЭП, не выдержавшей порывы сильного ветра. Авария привела к мощному пожару, который к настоящему моменту был локализован и потушен окончательно. Жертв нет, размер причиненного ущерба пока не оглашался.

Как сообщали ранее власти Иракского Курдистана, из-за аварии темпы перекачки нефти планировалось сократить до 75 тысяч баррелей в сутки. Неофициальные источники заявили, что работа трубопровода сейчас возобновлена в прежнем объеме, который составлял от 500 до 600 тысяч, поскольку выше «по течению» якобы находился ряд резервуаров, за счет которых восполняли недостачу за время починки.

Тем не менее распространившиеся ранее предположения о возможной атаке и короткая задержка уже привели к скачку цен на черное золото свыше 88 долларов за баррель. Нефть, доставляемая из Киркука в порт Джейхан, в дальнейшем направляется на перерабатывающие заводы в странах Средиземноморья, что и вызвало подобный ажиотаж на рынке.

Как сообщается, общие объемы экспорта нефти из Иракского Курдистана составляют около 10 млн баррелей ежемесячно. За первую половину января из автономии было поставлено примерно 5,2 млн.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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