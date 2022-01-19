Политолог Ищенко призвал США принять условия РФ по безопасности, пока не «пришлось бежать»

Москва, 19 января. Россия имеет все шансы попросту «вышвырнуть» США и государства Восточной Европы в один ход, если те откажутся принимать предложения по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.

По словам Ищенко, для Вашингтона важно сохранить влияние в Старом Свете хотя бы частично, поэтому вероятность того, что Белый дом признает российскую сферу влияния на территориях бывших государств СНГ, достаточно велика. Однако, по словам обозревателя МИА «Россия Сегодня», карты могут спутать страны ЕС, не желающие выступать предметом торга. Тогда придется идти на открытый конфликт, но, уверен Ищенко, Москве удастся одним махом вышвырнуть США из региона.

«Запад может выбрать предложенный Россией мягкий (договорной) вариант, в рамках которого все процессы будут идти медленнее. Но если Запад в ближайшее время не проявит готовность к конструктивному диалогу по мягкому варианту, то последует жесткий вариант. Тогда надо будет бежать из Восточной Европы, бросая нажитое непосильным трудом, не имея никаких гарантий от Москвы относительно её последующих действий на освободившемся пространстве», — объяснил Ростислав Ищенко.

Федеральное агентство новостей /

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу, связанную с соглашениями по гарантиям безопасности. Переговоры пройдут в Женеве 21 января.