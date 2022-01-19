Российские военнослужащие в Приднестровье отпраздновали Крещение Господне

Тирасполь, 19 января. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в крещенских купаниях в Приднестровье. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа отмечается, что с началом празднования Крещения Господня настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного, протоиерей Валерий отслужил крещенский молебен и освятил воду в реке, трижды опустив в нее крест. После ритуала все желающие совершили православный обряд и окунулись в ледяную воду.

Звуковое сопровождение на празднике обеспечивал военный оркестр Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Помимо этого, специалисты тыла организовали для всех желающих выдачу блюд, приготовленных на полевой кухне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение из-за пандемии коронавируса.