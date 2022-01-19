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Появился третий трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Общество
Появился третий трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Кадр из фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 19 января. Финальный трейлер блокбастера «Бэтмен» на русском языке опубликован на YouTube. В ролике герой Роберта Паттинсона борется за справедливость.

По сюжету Бэтмен обнаруживает коррупцию в Готэм-сити, которая связана с его собственной семьей. Ему придется остановить серийного убийцу по кличке Загадочник, чтобы размотать этот странный клубок вокруг династии Уэйнов. В этом супергерою поможет Женщина-кошка (Зои Кравиц).

Новый «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза является перезапуском популярной франшизы. Сценарий написан самим Ривзом и Питером Крэйгом по оригинальным комиксам DC. Российская премьера картины состоится 3 марта.

Ранее сообщалось, что китайские кинематографисты заинтересовались нашумевшей российской комедией Клима Шипенко «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли. Они планируют снять ремейк.

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фильм трейлер бэтмен
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