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«Аэрофлот» прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой

Общество
«Аэрофлот» прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 19 января. Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала инцидент, который произошел на борту самолета летящего из Мале в Москву. Анастасия Волочкова вместе со своим избранником Сергеем устроила скандал из-за медицинских масок.

Пресс-служба авиакомпании заявила, что балерина отказывалась использовать средства индивидуальной защиты, употребляла спиртные напитки, которые пронесла в ручной клади, а также мешала отдыху других пассажиров. На замечания бортпроводников Волочкова отвечала ненормативной лексикой.

«Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей», — говорится в сообщении.

Анастасия Волочкова возвращалась с Мальдив вместе со своим избранником Сергеем. Со слов сотрудников авиакомпании, балерину попросили надеть маску, но она отказалась. После приземления в Москве звезду встретила полиция. Теперь Волочковой грозит арест на 15 суток и 30 тысяч рублей штрафа.

Недавно Анастасия Волочкова вспомнила, как Ксения Собчак поднялась по карьерной лестнице. Со слов скандальной балерины, журналистка раньше была обычной тусовщицей.

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аэрофлот скандал волочкова балерина
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