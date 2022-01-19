Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 16:59
16:55
Происшествия
Директор прикамского предприятия осужден за выплату премий на 1,5 млн рублей
16:54
Политика
Политолог Ищенко призвал США принять условия РФ по безопасности, пока не «пришлось бежать»
16:54
Общество
Начальник петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина умерла в 63 года
16:52
Армия
Российские военнослужащие в Приднестровье отпраздновали Крещение Господне
16:50
Общество
Появился третий трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
16:47
Общество
«Аэрофлот» прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой
16:46
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе
16:45
Политика
В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана Раиси
16:45
Шоу-бизнес
«Она ничего не докажет»: адвокат Жорин разбил доводы Волочковой после дебоша в самолете
16:44
Происшествия
Водитель и пассажиры не пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Магаданом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе

Армия
Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 19 января. Начало полномасштабных боевых действий в Европе в настоящее время невозможно. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что Россия не намерена вторгаться на территорию Украины или совершать какие-либо действия, угрожающие ее безопасности.

«Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории», — заключил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ призвал Вашингтон прекратить снабжать вооружением украинскую армию.

Также сообщалось, что накануне Рябков высказался о ситуации в сфере европейской безопасности, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе
мид рф рябков европа
Комментировать