Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе

Москва, 19 января. Начало полномасштабных боевых действий в Европе в настоящее время невозможно. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что Россия не намерена вторгаться на территорию Украины или совершать какие-либо действия, угрожающие ее безопасности.

«Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории», — заключил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ призвал Вашингтон прекратить снабжать вооружением украинскую армию.

Также сообщалось, что накануне Рябков высказался о ситуации в сфере европейской безопасности, передает телеканал «360».