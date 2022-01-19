В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана Раиси

Москва, 19 января. Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси начали переговоры. Встреча проходит в Москве.

Лидеры планировали обсудить реализацию российско-иранских проектов по экономике. Также их интересует Совместный всеобъемлющий план действий и международная проблематика.

В ходе встречи Путин сообщил Раиси, что властям Сирии удалось справиться с террористическими угрозами. Этого удалось достичь благодаря помощи России и Ирана.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергея Лавров говорил, что визит Раиси в Москву очень важен. Он поможет провести «инвентаризацию» отношений между странами. У иранского лидера также запланировано выступление в Госдуме.