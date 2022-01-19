Котировки российской нефти Urals превысили 87 долларов впервые с 2014 года

Москва, 19 января. Цена нефти российской марки Urals на северо-западе ЕС превысила 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus.

Такую отметку Urals преодолела впервые с октября 2014 года. Российская экспортная марка впервые достигла семилетнего максимума 14 января, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) ее стоимость поднялась выше 86 долларов за «бочку».

Кроме того, нефть Urals на европейском рынке обогнала по росту котировок эталонный сорт Brent. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE после утреннего роста опустилась в цене с 89 до 87,7 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала на 0,457% — до 85,82 доллара.

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне дефицита. Аналитики Goldman Sachs Group ожидают, что стоимость марки Brent способна достичь 100 долларов за баррель уже в третьем квартале 2022 года.