Скончался известный театральный режиссер Евгений Арье

Вашингтон, 19 января. Российский и израильский театральный режиссер Евгений Арье ушел из жизни в 75 лет в Нью-Йорке.

Арье скончался в клинике во время операции. Известно, что режиссер серьезно болел с ноября 2021 года.

Евгений Арье был учеником Георгия Товстоногова, в 1991 году он эмигрировал в Израиль. Здесь Арье и продюсер Вячеслав Мальцев основали театр «Гешер» ( Мосты). На сцене театра в основном выступали русские артисты.

Отметим, что драматические и оперные постановки Евгения Арье до сих пор можно посмотреть в Большом театре и в «Современнике».