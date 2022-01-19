Сатановский высмеял экстренную переброску канадского спецназа на Украину

Москва, 19 января. Переброска отряда специального назначения канадской армии на Украину объясняется морально-психологической травмой Оттавы после вывода западных войск из Афганистана, полагает политолог Евгений Сатановский.

Телеканал Global News сообщил, что канадский спецназ прибыл на территорию Украины для помощи в эвакуации сотрудников посольства. Это потребуется после «вторжения российской армии», напомнил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в личном Telegram-канале. Эксперт резко высмеял подобную мотивацию визита канадских спецназовцев в соседнюю с РФ страну.

«У канадцев теперь, после взятия талибами (члены запрещенный в РФ террористической организации "Талибан"1. — Прим. ред.) Кабула, неизлечимый афганский синдром. Тогда еще ладно: душевнобольные люди с глубокой травмой, что с них взять?» — одной фразой объяснил Сатановский миссию канадских спецназовцев на Украине.

По мнению политолога, экстренное прибытие канадских военнослужащих можно описать выражением «сами себя пугают, сами боятся до дрожи». Западные лидеры серьезно сожалеют о том, что связались с Украиной, резюмировал эксперт.

Ранее Сатановский с помощью необычного анекдота описал отношения между Россией и США. Об активных попытках Запада осуществить военное освоение Украины сообщал телеканал «360». Кроме того, в Москве не раз опровергали сообщения западных СМИ о якобы скором наступлении ВС РФ на Украину и подчеркивали, что подобных планов у российского руководства нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.