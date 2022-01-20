Политолог Жаров: «От жесткости «Газпрома» в вопросе Молдавии зависит многое»

У Молдавии нет денег на оплату российского газа даже по той схеме, которая была «навязана» «Газпрому» властями этой страны в ходе переговоров о новом контракте. Об этом ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Отключение Молдавии от газа

Компания «Газпром» проинформировала «Молдовагаз» о прекращении поставок газа, если не получит очередной платеж до 20 января. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне глава молдавского правительства допустила введение в стране чрезвычайного положения в энергетике в случае обострения газового кризиса. Перед этим вице-премьер Андрей Спыну отметил, что «Молдовагазу» не хватает около 25 млн долларов, чтобы рассчитаться с российской компанией за поставки топлива в январе. Общая сумма платежа составляет около 65 млн долларов.

Дефолт Молдавии

Как отметил Максим Жаров, у Молдавии нет денег на оплату российского газа даже по той схеме, которая была «навязана» «Газпрому» властями этой страны в ходе переговоров о новом контракте. Это было ясно уже давно, сейчас стороны просто перестали делать вид, что это не дефолт Молдавии.

«От жесткости и принципиальности «Газпрома» и России в целом в этой ситуации с Молдавией сейчас зависит очень многое. Евросоюз, перейдя на спотовое ценообразование импортируемого газа, запустил веерный процесс, ведущий к страновому дефолту целый ряд стран, начиная от Эстонии и заканчивая Германией. Расплачиваться за собственные ошибки и за поставляемый Россией газ европейцы должны сами, не нужно им тут как-то помогать», — пояснил Максим Жаров.

ФБА «Экономика сегодня» /

В конце октября 2021 года «Газпром» продлил контракт с Молдавией на поставку газа еще на пять лет. Как отмечали представители российской компании, соглашение было принято на условиях молдавской стороны, но при обязательстве Кишинева своевременно оплатить 100% текущих поставок. Проблемы с оплатой газа у Молдавии возникли уже в следующем месяце. Тогда власти страны попросили об отсрочке. Сейчас ситуация повторяется, однако цены на российский газ заметно выросли. Если в декабре закупочная стоимость топлива составляла 450 долларов за тысячу кубометров, то в начале 2022 года она выросла до 646 долларов.