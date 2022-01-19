Во франкфуртском зоопарке на свет появился детеныш муравьеда тамандуа

Детеныша муравьеда показали публике зоопарка во Франкфурте. Первое время мама с детенышем нечасто выходят на свет, предпочитая прятаться в укромных уголках вольера. Для этой цели им даже соорудили отдельные ящички-убежища, чтобы самка могла там спокойно вскармливать своего младенца.

Работник зоопарка Марин Родл рассказал, что первые полгода жизни молодые тамандуа предпочитают проводить на спине матери. Даже если их вес становится сравним с весом взрослого животного, это не доставляет никакого дискомфорта «носителю».

«Тамандуа в естественной среде обитания — это одиночные животные, поэтому особи мужского и женского пола, как правило, живут раздельно. Мы размещаем самцов с самками только для спаривания. Затем мы делаем самке тамандуа УЗИ, чтобы быть на 100 процентов уверенными, что она беременна. Как только мы это узнаем, мы снова переводим самца в отдельный вольер, так как у него нет природных инстинктов по уходу за новорожденным и он может создать матери детеныша проблемы и стресс. Вот почему мы отселяем его до родов», — поведал специалист.

Так как самка тамандуа находится в активной стадии кормления, ей положена дополнительная миска ее любимого йогурта. Он насыщен животным белком и содержит личинок жуков. Сейчас оба муравьеда чувствуют себя хорошо, а очаровательный малыш притягивает взгляды множества посетителей к своему вольеру.