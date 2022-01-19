Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 18:29
18:28
Весь мир
Правительство требует оснастить автомобили в США системой удаленного отключения
18:28
Происшествия
Замминистра транспорта Токарева доставили в отдел МВД
18:26
Армия
Генерал-полковник Журавлев проинспектировал повседневный пункт управления штаба ЗВО
18:23
Происшествия
Главврач «Матросской тишины» обвиняется в превышении полномочий и получении взяток
18:22
Армия
Первые подразделения войск ВС РФ прибыли в Белоруссию на учения «Союзная решимость — 2022»
18:19
Экономика
ФАС усилит контроль за ценами на бензин в регионах
18:13
Экономика
Эксперты «Ренессанс Капитал» рассказали о мерах ЦБ при резком падении рубля
18:10
Происшествия
Самосвал с открытым кузовом снес опоры теплотрассы и повредил три машины в Кирове
18:08
Общество
Вирусолог Аграновский признал личный автомобиль самым безопасным транспортом в пандемию
18:07
Экономика
«Зачем кормить экономику врага»: почему Россия сокращает вложения в госбумаги США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Во франкфуртском зоопарке на свет появился детеныш муравьеда тамандуа

Общество

Детеныша муравьеда показали публике зоопарка во Франкфурте. Первое время мама с детенышем нечасто выходят на свет, предпочитая прятаться в укромных уголках вольера. Для этой цели им даже соорудили отдельные ящички-убежища, чтобы самка могла там спокойно вскармливать своего младенца.

Работник зоопарка Марин Родл рассказал, что первые полгода жизни молодые тамандуа предпочитают проводить на спине матери. Даже если их вес становится сравним с весом взрослого животного, это не доставляет никакого дискомфорта «носителю».

«Тамандуа в естественной среде обитания — это одиночные животные, поэтому особи мужского и женского пола, как правило, живут раздельно. Мы размещаем самцов с самками только для спаривания. Затем мы делаем самке тамандуа УЗИ, чтобы быть на 100 процентов уверенными, что она беременна. Как только мы это узнаем, мы снова переводим самца в отдельный вольер, так как у него нет природных инстинктов по уходу за новорожденным и он может создать матери детеныша проблемы и стресс. Вот почему мы отселяем его до родов», — поведал специалист.

Так как самка тамандуа находится в активной стадии кормления, ей положена дополнительная миска ее любимого йогурта. Он насыщен животным белком и содержит личинок жуков. Сейчас оба муравьеда чувствуют себя хорошо, а очаровательный малыш притягивает взгляды множества посетителей к своему вольеру.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Во франкфуртском зоопарке на свет появился детеныш муравьеда тамандуа
германия животные зоопарк франкфурт природа муравьед тамандуа
Комментировать