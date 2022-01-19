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Планы Латвии увеличить транзит за счет России и Китая могут полностью провалиться

Экономика
Планы Латвии увеличить транзит за счет России и Китая могут полностью провалиться
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Zamir Usmanov / Victor Lisitsyn

Рига, 19 января. Латвия рассчитывает сохранить транзитную отрасль за счет поставок зерна из России и перевозки товаров из Китая. Благодаря этому Рига планирует обеспечить заказами и поддерживать в жизнеспособном состоянии не только «Латвийскую железную дорогу», но и Рижский порт.

Сфера транзита в Латвии оказалась в кризисном состоянии, так как Россия сделала все возможное, чтобы в самые короткие сроки перевести грузопотоки из портов Прибалтики в свои собственные. Страна уже лишилась поставок через свою территорию российских минеральных удобрений, угля, леса и прочих товаров.

Рижскому порту даже пришлось перестроить терминалы по приему удобрений под перевалку зерна. Именно за счет его поставок Латвия рассчитывает сохранить транзитную отрасль. В Риге надеются, что российские порты, которые и так сейчас сильно загружены, не смогут самостоятельно принять все зерно, а значит поставщики из РФ будут вынуждены отправлять часть грузов через Прибалтику.

В то же время «Латвийская железная дорога» рассчитывает на то, что через Латвию пойдет часть поездов, которые везут товары из Китая в Европу. КНР наращивает экономические и торговые мощности, становясь одним из главных поставщиков товаров по всему миру. Очевидно, Рига надеется извлечь выгоду из этой ситуации.

Планы Латвии увеличить транзит за счет России и Китая могут полностью провалиться
pixabay.com /

Однако все планы латвийских властей на восстановление транзитной отрасли могут оказаться невыполнимыми. Россия действительно стремительно наращивает экспорт собственных товаров, а потому находящиеся в стадии развития порты на Балтике могут пока не справляться со всем объемом грузов. Тем не менее, очевидно, что эта ситуация — временная. Порты в Калининградской и Ленинградской областях уже сейчас модернизируются и стремительно расширяются, чтобы иметь возможность обрабатывать весь имеющийся транзит.

Таким образом, Рижский порт может продержаться еще пару лет за счет российских грузов, которые пошли мимо отечественных гаваней, однако с каждым годом ситуация в сфере транзита для Прибалтики будет становиться все более плачевной.

Ставка Латвии на грузы из Китая тоже вряд ли сможет оправдаться. Рига, наряду с Вильнюсом, однозначно является одним из самых преданных проводников американской политики в Европе. Именно прибалты первыми поддерживают все западные санкции и шаги. Учитывая, что экономическое и политическое противостояние между США и Китаем пока только усиливается, вряд ли Пекин будет укреплять сотрудничество и значительно увеличивать товарооборот с Ригой, которая искренне предана Вашингтону.

Ранее стало известно, что Литве может грозить суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии. Страну ожидают многомиллионные штрафы.

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Латвия россия китай
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