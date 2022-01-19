Планы Латвии увеличить транзит за счет России и Китая могут полностью провалиться

Рига, 19 января. Латвия рассчитывает сохранить транзитную отрасль за счет поставок зерна из России и перевозки товаров из Китая. Благодаря этому Рига планирует обеспечить заказами и поддерживать в жизнеспособном состоянии не только «Латвийскую железную дорогу», но и Рижский порт.
Сфера транзита в Латвии оказалась в кризисном состоянии, так как Россия сделала все возможное, чтобы в самые короткие сроки перевести грузопотоки из портов Прибалтики в свои собственные. Страна уже лишилась поставок через свою территорию российских минеральных удобрений, угля, леса и прочих товаров.
Рижскому порту даже пришлось перестроить терминалы по приему удобрений под перевалку зерна. Именно за счет его поставок Латвия рассчитывает сохранить транзитную отрасль. В Риге надеются, что российские порты, которые и так сейчас сильно загружены, не смогут самостоятельно принять все зерно, а значит поставщики из РФ будут вынуждены отправлять часть грузов через Прибалтику.
В то же время «Латвийская железная дорога» рассчитывает на то, что через Латвию пойдет часть поездов, которые везут товары из Китая в Европу. КНР наращивает экономические и торговые мощности, становясь одним из главных поставщиков товаров по всему миру. Очевидно, Рига надеется извлечь выгоду из этой ситуации.
Однако все планы латвийских властей на восстановление транзитной отрасли могут оказаться невыполнимыми. Россия действительно стремительно наращивает экспорт собственных товаров, а потому находящиеся в стадии развития порты на Балтике могут пока не справляться со всем объемом грузов. Тем не менее, очевидно, что эта ситуация — временная. Порты в Калининградской и Ленинградской областях уже сейчас модернизируются и стремительно расширяются, чтобы иметь возможность обрабатывать весь имеющийся транзит.
Таким образом, Рижский порт может продержаться еще пару лет за счет российских грузов, которые пошли мимо отечественных гаваней, однако с каждым годом ситуация в сфере транзита для Прибалтики будет становиться все более плачевной.
Ставка Латвии на грузы из Китая тоже вряд ли сможет оправдаться. Рига, наряду с Вильнюсом, однозначно является одним из самых преданных проводников американской политики в Европе. Именно прибалты первыми поддерживают все западные санкции и шаги. Учитывая, что экономическое и политическое противостояние между США и Китаем пока только усиливается, вряд ли Пекин будет укреплять сотрудничество и значительно увеличивать товарооборот с Ригой, которая искренне предана Вашингтону.
Ранее стало известно, что Литве может грозить суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии. Страну ожидают многомиллионные штрафы.