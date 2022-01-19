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Сын Александра Градского отказался комментировать ограбление Марины Коташенко

  /   Обновлено: 19 января 2022 16:20
Общество
Сын Александра Градского отказался комментировать ограбление Марины Коташенко
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 19 января. Сын покойного Александра Градского Даниил отказался высказаться об ограблении вдовы отца Марины Коташенко. Он считает важным только наследие знаменитого композитора.

Градский-младший заявил Федеральному агентству новостей, что запрещает журналистам звонить ему. Все, что интересует сына композитора, — наследие отца, который оставил после своей смерти более 200 лицензированных композиций.

Самые доходные песни — «Скоморохи», «Я — Гойя», сонет «Прощай», доля в «Замыкая круг», а также «Таня Белая» — русская народная песня, которая исполнялась Градским и часто используется рокерами. Только эти несколько песен приносят порядка 10 млн рублей в год, а у покойного Градского их было более 200.

Нападение на молодую вдову Александра Градского было совершено 16 января. Вооруженные бандиты обокрали Марину Коташенко на 100 млн рублей.

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