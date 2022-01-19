Сын Александра Градского отказался комментировать ограбление Марины Коташенко

Москва, 19 января. Сын покойного Александра Градского Даниил отказался высказаться об ограблении вдовы отца Марины Коташенко. Он считает важным только наследие знаменитого композитора.

Градский-младший заявил Федеральному агентству новостей, что запрещает журналистам звонить ему. Все, что интересует сына композитора, — наследие отца, который оставил после своей смерти более 200 лицензированных композиций.

Самые доходные песни — «Скоморохи», «Я — Гойя», сонет «Прощай», доля в «Замыкая круг», а также «Таня Белая» — русская народная песня, которая исполнялась Градским и часто используется рокерами. Только эти несколько песен приносят порядка 10 млн рублей в год, а у покойного Градского их было более 200.

Нападение на молодую вдову Александра Градского было совершено 16 января. Вооруженные бандиты обокрали Марину Коташенко на 100 млн рублей.