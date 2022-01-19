ЦСКА арендовал у французского «Лилля» полузащитника сборной Турции Языджи

Москва, 19 января. Полузащитник «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языдши перешел в столичный ЦСКА на правах аренды.

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что 24-летний игрок французского «Лилля» Юсуф Языджи заключил арендное соглашение с клубом до окончания сезона-2021/2022. Турецкий полузащитник успешно прошел медицинский осмотр и в ближайшее время присоединится к красно-синим, которые проводят тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. При этом соглашение Языджи с ЦСКА предусматривает опцию выкупа трансфера игрока.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Турции провел за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, в котором забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Языджи в 15 миллионов евро.

Ранее ЦСКА объявил о переходе полузащитника Хесуса Медины. Парагвайский игрок заключил с «армейским» клубом контракт на три с половиной года.