Эксперты составили рейтинг новогодних персонажей в российских регионах

Йошкар-Ола, 19 января. Марийское аналитическое агентство «Смыслография» и Коммуникационное агентство «АГТ» оценили статус популярности новогодних персонажей в российских регионах. Позиция в рейтинге учитывалась по количеству упоминаний в СМИ.

Специалистам удалось выяснить, что марийский Дед Мороз Йушто Кугыза занял достойное 11 место среди региональных конкурентов, набрав 1489 упоминаний в российских СМИ. Победил в рейтинге популярности классический Дед Мороз (235 112 упоминаний), за ним следует Снегурочка из Костромы (112 528), тройку призеров замкнул Морозко из Нижегородской области (13 048 упоминаний), сообщает «МедиаПоток».

Ранее ФАН сообщал о летней поездке блогера и журналиста Константина Терехова в резиденцию марийского Деда Мороза Йушто Кугыза. Терехов поделился впечатлениями от того, как выглядит резиденция в то время, когда не покрыта снегом.