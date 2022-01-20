Волгоградские школы и детские сады возобновили работу в штатном режиме

Волгоград, 20 января. В образовательных организациях Волгограда проведены проверки после сообщений о минировании. Все они оказались ложными.

Анонимные сообщения с предупреждением о минировании поступали в школы и детские сады Волгограда несколько дней подряд. В учреждениях проводили эвакуацию детей и проверки зданий спецслужбами.

Вчера, 19 января, гимназия номер 1 Волгограда получила четвертое сообщение о минировании. Родители рассказали, что дети возвращаются домой в результате отмененных уроков третий день. Больше всего переживают из-за остановки учебного процесса родители старшеклассников, которые активно готовятся к ЕГЭ, сообщает «Волгоградская правда».

18 января, школа номер 96 Дзержинского района получила тревожное сообщение о минировании, была эвакуирована первая смена учащихся. Эвакуация прошла и в детском саду номер 47 Центрального района, а по неофициальным данным, в Волгограде эвакуировали порядка 36 детских садов. Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области комментариев не давала.

Сегодня все школы и детские сады Волгоградской области возобновили работу в обычном режиме.

Ранее ФАН рассказывал об эвакуации нескольких школ в Новосибирске. Они получали предупреждения о минировании на электронную почту.