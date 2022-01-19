Рябков: совместные учения ВС РФ и белорусской армии никому не угрожают

Москва, 19 января. Москва призывает западные страны не искать связи между учениями ВС РФ в Белоруссии и дезинформацией о якобы готовящемся «вторжении» российской армии на Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия никому не угрожает и не вынашивает агрессивных планов в отношении других государств, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Ложные заявления о подготовке России к «нападению» на Украину используются в целях размещения западного вооружения и военной инфраструктуры вблизи российских границ, подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков потребовал от руководства США прекращения военной подпитки киевских властей. Об отказе стран НАТО идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности сообщал телеканал «360».