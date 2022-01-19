Актриса из фильма «Машина времени» Иветт Мимье скончалась на 81-м году жизни

Вашингтон, 19 января. Сыгравшая Уину в фильме «Машина времени» (1960) актриса Иветт Мимье умерла в возрасте 80 лет. Трагическую новость сообщает журнал The Hollywood Reporter.

По информации издания, она скончалась во сне в своем доме, который расположен в Лос-Анджелесе. Причина смерти не называется.

Иветт Мимье прославилась в 1960-х годах. Тогда на экраны вышли кинокартины с ее участием, такие как «Там, где ребята», «Свет на площади», «Игрушки на чердаке». Артистка трижды была номинирована на премию «Золотой глобус».