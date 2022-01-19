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Камала Харрис прибудет в Гондурас на инаугурацию президента Кастро

Весь мир
Камала Харрис прибудет в Гондурас на инаугурацию президента Кастро
PrScr Twitter  /  @erinschaff

Вашингтон, 19 января. Вице-президент США Камала Харрис на следующей неделе посетит церемонию инаугурации избранного президента Гондураса Сиомары Кастро.

Сообщается, что Харрис возглавит правительственную делегацию США, которая отправится с официальным визитом в Латиноамериканскую страну. Ожидается, что стороны проведут переговоры, в ходе которых будут затронуты вопросы экономики, международного развития и глобальных отношений.

Заместитель пресс-секретаря Харрис Сабрина Сингх сообщила, что предстоящий визит является попыткой углубить партнерство между Соединенными Штатами и Гондурасом и совместно работать над продвижением экономического роста, борьбой с коррупцией и устранением коренных причин миграции.

Ожидается, что проблема миграции станет основной темой переговоров между Сиомарой Кастро и Камалой Харрис, которой президент Джо Байден поручил урегулирование миграционного кризиса, который стал одной из основных проблем внутренней политики администрации. Гондурас является одним из основных источников нелегальных мигрантов, сотни тысяч которых скопились на южных границах США. В течение прошлого года пограничная служба США задержала более 1,7 миллиона нелегалов, пытавшихся проникнуть на территорию страны, что является рекордным количеством за последние 25 лет.

Камала Харрис прибудет в Гондурас на инаугурацию президента Кастро
Федеральное агентство новостей /

Усилия Харрис по сдерживанию миграционных потоков, включая переговоры с лидерами стран Центральноамериканского треугольника — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые она провела в прошлом году, не принесли ожидаемого результата. Неудачи, постигшие вице-президента в ее усилиях по решению миграционного кризиса, негативным образом отразились на карьере Харрис: в течение большей части прошлого года она практически не появлялась в медиапространстве, а в вопросах популярности вице-президент может посоревноваться со своим шефом, рейтинг которого в течение первого года нахождения при власти обвалился вдвое.

«Не приезжайте»: Камала Харрис привезла в Гватемалу антимиграционную программу Байдена
Федеральное агентство новостей

В то же время Сиомара Кастро настороженно относится к правительству Соединенных Штатов, которое считают причастным к государственному перевороту в Гондурасе 2009 года, в ходе которого от власти был отстранен муж нынешнего президента страны Хосе Мануэль Селайя.

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