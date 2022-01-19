Политолог Бортник назвал единственный формат, в котором Украина может вступить в НАТО

Киев, 19 января. Отказ Украине во вступлении в НАТО стал одним из важных пунктов обсуждений в ходе переговоров России с США и Североатлантическим Альянсом. На фоне этого президент Владимир Зеленский заговорил о желании сесть за один стол переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом.

Политолог Руслан Бортник уверен, что трехсторонние переговоры состоятся только в одном случае — если Киев сможет предложить другим сторонам что-то действительно стоящее. При этом он убежден, что разговоров о вступлении в НАТО со стороны Зеленского звучать точно не должно.

«Чтобы попасть за стол переговоров, нужно "купить билет" за этот стол переговоров. Необходимо предложить какой-то интересный компромисс, который был бы интересен и России, и США. Просто так прийти за этот стол переговоров не получится, вас туда не пустят. Это может быть компромисс по минским соглашениям, по экономической разрядке, по внеблоковости», — заявил эксперт в эфире канала «Наш».

Аналитик подчеркивает, что после войны в Донбассе Украина однозначно оказалась побежденной стороной, так как она не только понесла и продолжает нести убытки, но и потеряла свою независимость. Поэтому он уверен, что главный козырь, который пока еще может разыграть Киев — это как раз сохранение нейтралитета.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«По результатам войны 2014-2015 года мы побежденные: мы потеряли территории и суверенитет, многие процессы политические, экономические, финансовые сегодня находятся в нашей стране под внешним влиянием. Мы до сих пор остаемся внеблоковой страной, несмотря на все заявления. Возможно, необходимо это закрепить и снять напряжение вокруг участия НАТО на нашей территории», — считает эксперт.

Бортник отмечает, что шансов на вступление в НАТО у Незалежной в принципе крайне мало. При этом он убежден, что если это все-таки произойдет, то только в том случае, если Украина окончательно распадется на отдельные части. В такой ситуации Западная Незалежная окончательно отойдет под контроль Запада и, вероятно, сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу.

«Если бы большая часть украинцев была "за", я бы тоже согласился на вступление Украины в ЕС и НАТО. Но это нереальный путь. Нас туда никто не берет и не возьмет. Более того, в НАТО мы можем вступить только по частям, а мы хотим жить единой страной, одним народом. Надо поменять пустую риторику, которой дурят патриотическую часть общества, на реальный суверенитет, на реальную возможность распоряжаться своим будущим», — подчеркнул политолог Руслан Бортник.

Политический аналитик Дмитрий Спивак ранее высказал свое мнение о том, какие важные козыри могут помочь России одержать победу в переговорах с Соединенными Штатами.