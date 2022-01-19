«Зачем кормить экономику врага»: почему Россия сокращает вложения в госбумаги США

Согласно данным минфина США, Россия снизила вложения в американские ценные бумаги. Так, если в октябре она являлась держателем госбумаг США на 3,72 млрд долларов, то в ноябре 2021 года эта цифра равнялась уже 2,409 млрд. На фоне политического противостояния тенденция к снижению логична и оправдана. Как сказал в беседе с ФАН заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор экономических наук Олег Мисько, не очень правильно продолжать финансировать экономику врага.

Экономист объяснил — в вопросе вложения российских денег в американские ценные бумаги помимо экономической составляющей всегда есть и политическая.

«Любая страна стремится держать свои резервы в инструментах, которые надежны и ликвидны, а также которые признаются большинством участников этого рынка. В этом контексте американский долг всем подходит – с экономической точки зрения все к нему относятся одинаково. Но здесь встает гипотетический вопрос – правомерны ли США увеличивать состояние своего долга, который уже превышает все мыслимые пределы?» — прокомментировал Мисько.

Но если экономические проблемы носят гипотетический характер, то политические причины такого решения Москвы очевидны. И в нынешней ситуации политика перевесила, уверен эксперт.

Федеральное агентство новостей /

«Давайте не будем лукавить – Америка нам враг. В настоящее время отношения с США обострились. И с объективной точки зрения, не очень правильно кормить экономику врага. Ведь в любом случае вложение в американский суверенный долг – это финансирование экономки США. Если эта экономика распределяется в том числе на военные расходы Пентагона и «помощь» Украине, то нам там делать нечего», — подчеркнул Мисько.

Исходя из такой позиции, экономист считает правильным и логичным снижение объема российских вложений в ценные бумаги США. По его словам, даже если эти вложения дойдут до нуля, то ничего страшного с экономикой России не произойдет — всегда есть другие активы, сопоставимые по ликвидности и надежности с долларом.

«У нас как минимум существует три устойчивых мировых валюты, в которых мы можем держать свои резервы – евро, швейцарский франк и китайский юань. Но также надо помнить, что резервы могут быть задействованы и в других инструментах, не обязательно денежных – золото, драгметаллы и другие ценные и высоколиквидные материалы. Причем если говорить о сравнительной надежности доллара и золота, то золото понадежнее будет. На долларе свет клином не сошелся», — заключил экономист.

Ранее Роскосмос сообщил о намерении выпустить облигации для привлечения иностранных инвесторов. Деньги, полученные от инвесторов, планируется направить на реализацию масштабных проектов.