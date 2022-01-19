Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 16:58
16:55
Происшествия
Директор прикамского предприятия осужден за выплату премий на 1,5 млн рублей
16:54
Политика
Политолог Ищенко призвал США принять условия РФ по безопасности, пока не «пришлось бежать»
16:54
Общество
Начальник петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина умерла в 63 года
16:52
Армия
Российские военнослужащие в Приднестровье отпраздновали Крещение Господне
16:50
Общество
Появился третий трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
16:47
Общество
«Аэрофлот» прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой
16:46
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе
16:45
Политика
В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана Раиси
16:45
Шоу-бизнес
«Она ничего не докажет»: адвокат Жорин разбил доводы Волочковой после дебоша в самолете
16:44
Происшествия
Водитель и пассажиры не пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Магаданом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Самарской сетевое СМИ «Sova.info» и Медиагруппа «Патриот» стали партнерами

Общество
Самарской сетевое СМИ «Sova.info» и Медиагруппа «Патриот» стали партнерами
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 января. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о начале партнерских отношений с сетевым изданием «Sova.info». Интернет-портал является официальным СМИ администрации Самарской области.

Медиагруппа «Патриот» 19 января обзавелась новым информационным партнером в лице «Sova.info». Сетевое самарское СМИ ежедневно читают порядка трех миллионов жители региона. Благодаря работе портала люди могут получать актуальные новости о событиях в области, основанные на подтвержденных фактах.

Кроме того, на платформе «Sova.info» можно найти важнейшие публикации о происходящем в Приволжском федеральном округе. Портал также выступает в роли официального интернет-ресурса самарского правительства.

Николай Столярчук отметил, что новый партер Медиагруппы «Патриот» является молодым изданием. Тем не менее за последние полтора года ему удалось продемонстрировать свой потенциал и привлечь большую аудиторию. Глава медиацентра также выразил надежду на плодотворность предстоящего сотрудничества.

В конце минувшего декабря стало известно, что к медиагруппе присоединился новостной портал FBM.ru. Основная часть материалов редакции посвящена экономической тематике.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Самарской сетевое СМИ «Sova.info» и Медиагруппа «Патриот» стали партнерами
патриот партнер медиагруппа
Комментировать