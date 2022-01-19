Самарской сетевое СМИ «Sova.info» и Медиагруппа «Патриот» стали партнерами

Санкт-Петербург, 19 января. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о начале партнерских отношений с сетевым изданием «Sova.info». Интернет-портал является официальным СМИ администрации Самарской области.

Медиагруппа «Патриот» 19 января обзавелась новым информационным партнером в лице «Sova.info». Сетевое самарское СМИ ежедневно читают порядка трех миллионов жители региона. Благодаря работе портала люди могут получать актуальные новости о событиях в области, основанные на подтвержденных фактах.

Кроме того, на платформе «Sova.info» можно найти важнейшие публикации о происходящем в Приволжском федеральном округе. Портал также выступает в роли официального интернет-ресурса самарского правительства.

Николай Столярчук отметил, что новый партер Медиагруппы «Патриот» является молодым изданием. Тем не менее за последние полтора года ему удалось продемонстрировать свой потенциал и привлечь большую аудиторию. Глава медиацентра также выразил надежду на плодотворность предстоящего сотрудничества.

В конце минувшего декабря стало известно, что к медиагруппе присоединился новостной портал FBM.ru. Основная часть материалов редакции посвящена экономической тематике.