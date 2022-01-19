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Власти ЦАР усовершенствуют закон о нераспространении стрелкового вооружения

Весь мир
Власти ЦАР усовершенствуют закон о нераспространении стрелкового вооружения
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 19 января. Правительство Центральноафриканской Республики занялось проработкой законодательных актов, регулирующих режим нераспространения стрелкового вооружения. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

Как стало известно, в рамках Национальной комиссии (COMNAT-ALPC) власти ЦАР пригласили специалистов из Бурунди. Последние помогут справиться с проблемой неправомерного ввоза в регион винтовок и пистолетов, а также боеприпасов к ним.

«Встреча является частью реализации Национального плана по борьбе с распространением стрелкового оружия и легких вооружений. Проект сосредоточен на одной из основных составляющих, а именно укреплении законодательной базы», — заявил исполнительный директор COMNAT-ALPC Жан Пьер Бетинджи.

В перспективе проработка необходимых документов должна позволить справиться с различными группировками, получающими крупнокалиберные пулеметы и мощные снайперские винтовки извне.

Власти ЦАР усовершенствуют закон о нераспространении стрелкового вооружения
flickr.com / hdptcar

«Тема важная и требует серьезного подхода. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже подписал закон, касающийся регулирования обычных вооружений, их составных частей, компонентов и боеприпасов. Теперь речь идет о законе № 20.021 от 7 августа 2020 года», — заявил представляющий региональный центр по стрелковому оружию (RECSA) Кении полковник Бакосса.

По словам комиссара полиции Жана Клода Зубанда, новый документ предполагает, что «любое физическое или юридическое лицо, находящееся на территории Центральноафриканской Республики, должно за один год зарегистрировать имеющийся у него арсенал».

Ранее корреспонденты ФАН стали свидетелями добровольной капитуляции боевиков в ЦАР.

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