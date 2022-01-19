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Порошенко в суде исполнил государственный гимн Украины

Политика
Порошенко в суде исполнил государственный гимн Украины
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Москва, 19 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко исполнил государственный гимн страны на фоне судебного заседания. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

Во время заседания, где рассматривался вопрос об аресте политика, Порошенко и его сторонники с выражением исполнили государственный гимн Украины. Вокруг бывшего президента находилась толпа журналистов, а сам политик был без защитной маски.

Петр Порошенко вернулся из Варшавы на Украину 17 января. В аэропорту его встретили сторонники и журналисты. После этого политик отправился в суд для рассмотрения дела о государственной измене. Во время первого слушания бывший глава государства уснул прямо за столом.

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