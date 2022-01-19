На замглавы Жигулевска завели уголовное дело за посредничество во взяточничестве

Самара, 19 января. В Управлении Следственного комитета (СК) России по Самарской области прокомментировали задержание замглавы Жигулевска.

Как пояснили в региональном управлении СК России, чиновник подозревается в преступлениях, совершенных весной и летом 2021 года. Следствие считает, что он получил взятку в размере 23 миллионов рублей за уменьшение размера недоимки по налогам и сборам строительной компании, сообщает СОВА.

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением закона в части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). В квартире и на работе подозреваемого были проведены обыски, вся необходимая документация изъята.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Петербурге заведующего одного из общежитий Балтийского государственного технического университета им. Устинова. Он, пользуясь положением, нарушал порядок заселения и проживания в общежитии, за что безналичными переводами получил взяток на 500 тысяч рублей.