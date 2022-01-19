Амиран Сардаров вынужден распродавать свое имущество после возвращения из США

Москва, 19 января. Российский видеоблогер, создатель YouTube-канала «Дневник Хача», писатель Амиран Сардаров решил попытать счастья в США, но вскоре вернулся в Москву. Теперь он вынужден продавать свое имущество, чтобы запустить новый проект.

Сардаров обратился к своим поклонникам на своей странице в Instagram. Блогер опубликовал видеозапись, в которой сообщил, что продает свою машину. Причина — новый проект, который он хочет сделать с полной самоотдачей.

Стоимость Porsche Cayenne с модными номерами — 16,5 млн рублей. Сардаров уточнил, что номера покупал отдельно за 5 млн рублей, а машину — за 11,5 млн рублей. При этом блогер планирует выручить за такой «комплект» 20 млн рублей. Дополнительно он накинул круглую сумму, потому что «на этой тачке ездил Хач».

«Срочно продам тачку. 27 тысяч пробег. Машина на гарантии. С машиной все тип-топ. Из минусов — спойлер не опускается, его поменяют по гарантии!» — написал под постом Сардаров.

Pr Scr instagram.com / @amiran495

Блогер показал салон автомобиля изнутри — чистая красная кожа, все новое, без изъянов. Сардаров призвал писать только тем, кто действительно хочет купить машину, а не просто увидеться. Показывать автомобиль он будет лично.

Летом скандальный блогер показал фото своей супруги, внучки первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам без нижнего белья. Сардаров извинился за неудачную шутку.